Полторы сотни тюменцев имеют редкие заболевания. Фото: Ольга Крыльцова

28 февраля отмечается День орфанных заболеваний. В Тюменской области зарегистрировано 154 человека людей с подобными заболеваниями, из низ 88 детей.

– Большинство редких болезней связано с генетическими нарушениями и лечение их очень дорогостоящее. Сейчас за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации закупаются лекарства для лечения 17 орфанных заболеваний, – пояснила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве отметили, что объем бюджетных средств, выделяемых из областного бюджета на приобретение лекарств и специализированных продуктов лечебного питания для таких пациентов, ежегодно увеличивается. Так затраты на одного пациента в 2017 году составили 676 тыс. руб. в год, в 2019 году – 725 тыс. руб., в 2020 году - 832 тыс. руб., а в 2021-м — 998 тыс.руб.

Кстати, в Тюменской области выявлены 12 видов орфанных заболеваний, связанных с нарушениями функций почек, развития костно-мышечной системы, процесса кроветворения и прочие.