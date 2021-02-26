В Тюмени школьникам второй смены не стали отменять занятия. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени школьникам второй смены не стали отменять занятия. Сейчас градусник показывает 20 градусов ниже нуля.

– При принятии решения об отмене занятий ответственные специалисты основываются на данных состояния окружающей среды, предоставленных Тюменским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на момент принятия решения. 26 февраля в 10.30 температура воздуха составляла минус 21 градус, ветер два метра в секунду. Согласно параметрам погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных организациях юга Тюменской области, утвержденным областным департаментом образования и науки, согласованным с Главным управлением МЧС России по Тюменской области, при данных климатических условиях занятия не отменяются, – пояснили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Напомним, что первая смена сегодня не училась. Были отменены занятия ученикам 1 – 9 классов.