Погода на 28 февраля в Тюмени: с утра до вечера - мелкий снег

В Тюмени с утра до вечера - мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 февраля, в Тюмени облачная погода продержится весь день. С утра будет идти мелкий снег, который закончится только ближе к вечеру.

Температура воздуха ночью будет минус 21 градус, днем – минус 16. Вечером столбики термометров покажут 18 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Еще говорили: "Как в феврале аукнется, так осенью откликнется" - по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.