Внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Казахстаном приблизился к 70 млн долларов Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Казахстаном в 2020 году вырос на 5 млн долларов и приблизился к 70 миллионам долларов. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, доля экспорта осталась на уровне 2019 года (более 50 млн долларов), и это несмотря на сложности из-за пандемии.

Один из эффективных инструментов продвижения тюменских товаров в Казахстан – постоянно действующие экспозиции в Нур-Султане и Алматы. Экспозиции продукции тюменских предприятий открыты в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и курируются региональным Центром поддержки экспорта.

По словам руководителя экспозиций тюменских товаров в Казахстане Гани Жиренова, есть два вектора в работе.

– Первый – по заявкам от Центра поддержки экспорта на содействие в поиске партнера для конкретной компании. Так, мы нашли партнёра для ООО «Енот», производителя деревянных изделий. Второй – работа с запросами казахстанских компаний. К примеру, предпринимателю из Казахстана Г. У. Есеновой помогли построить бизнес на основе исключительно тюменских товаров, – отметил Жиренов.

За время работы экспозиций стороны подписали 34 контракта на сумму более 110 миллионов рублей. Тюменцы экспортируют непродовольственные товары, например косметику, а также продукцию АПК и строительной отрасли. Как отметила руководитель Центра поддержки экспорта фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Салтанат Сибанбаева, позиции предприятий нашего региона на рынке Казахстана планируется усилить.