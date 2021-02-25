В Заводоуковске работает единственный в регионе центр по лечению сердечной недостаточности Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В областной больнице № 12 города Заводоуковска в начале февраля открылся единственный в Тюменской области специализированный центр по лечению хронической сердечной недостаточности. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, он поспособствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – одной из основных задач национального проекта «Здравоохранение».

В центре наблюдают пациентов с патологиями сердца Заводоуковского и Упоровского районов, особенно тех, кого выписали из стационара. Если раньше им приходилось наблюдаться у терапевтов и при необходимости снова ложиться в больницу, то теперь они находятся под присмотром целой команды специалистов.

Работу центра курирует тюменская больница. Туда же будут направлять пациентов, если потребуется высокотехнологичная операция. Кроме лечения, система предполагает постоянное наблюдение за пациентами на дому. По словам главного кардиолога Тюменской области Олега Рейтблата, такой подход позволит оказать кардиобольным своевременную специализированную помощь без лишней диагностики и повторных госпитализаций.

– Также будет способствовать эффективности медикаментозной терапии и физической реабилитации после выписки из стационара на амбулаторном этапе, – отметил Рейтблат.

Добавим, что Тюменская область стала вторым регионом, где создали центр по лечению хронической сердечной недостаточности. Первопроходцем стала Свердловская область.