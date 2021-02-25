В Тюменской области 60% жилья строится по эскроу-счетам Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюменской области более 60% всех жилых площадей в многоквартирных домах застройщики возводят с привлечением банковских кредитов и использованием эскроу-счетов для размещения на них средств участников долевого строительства. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, в 2020 году Тюменская область стала лидером по переходу на новые правила строительства.

По словам заместителя губернатора Сергея Шустова, рынок долевого строительства становится надежным благодаря проектному финансированию.

– Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства – одна из целей национального проекта «Жилье и городская среда», чтобы раз и навсегда обеспечить защиту прав граждан и снижение рисков для них при участии в долевом строительстве, – отметил Сергей Шустов.

Сейчас 51 застройщик ведет работу по 123 проектам жилищного строительства (171 дом) с привлечением денежных средств участников долевого строительства с общей площадью жилья почти 2 млн квадратных метра. Количество заключенных договоров участия в долевом строительстве – 20 965.

По старым правилам достраивается 40 проектов (60 домов) с общей площадью жилья почти 0,8 млн кв. м (40%). Проектное банковское финансирование получено по 83 проектам (111 домов) с общей площадью жилья 1,2 млн кв. м (60%).