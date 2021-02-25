В поселках и в деревне Заводоуковского района работают новые фельдшерско-акушерские пункты

В поселках и деревне Заводоуковского района работают новые фельдшерско-акушерские пункты Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В селе Сединкино, деревне Сунгурово и поселках Озерки и Лесной Заводоуковского района в январе 2021 года заработали новые фельдшерско-акушерские пункты. В этих населенных пунктах живут 860 человек, треть из которых – пожилые, ещё 200 человек – дети. Расстояние до районной больницы от 7 до 47 километров, поэтому доступность медицинской помощи для селян очень важна.

По словам главврача заводоуковской областной больницы №12 Николая Сипачева, в структуру которой входят сельские ФАПы, здания предыдущих фельдшерских пунктов давно обветшали. В них было холодно, неуютно и неудобно работать, поэтому замена на новые ФАПы – большое событие в жизни селян.

- На смену им пришли современные модульные конструкции, и теперь у наших пациентов есть свои мини-поликлиники. Помещения отапливаются, есть горячая и холодная вода и все условия для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь, - отметил он.

ФАПы построили за счет средств областного бюджета. В каждом из них есть кабинеты приема пациентов, процедурные и смотровые кабинеты, санитарные помещения, комнаты для медперсонала.

- ФАП хороший, просторный. Светло и уютно в нём. У нас есть аппарат ЭКГ, можем снять кардиограмму. Имеется портативный биохимический анализатор, который позволяет экспресс-методом уточнить у пациента глюкозу, гемоглобин и холестерин в случае необходимости, – подчеркнула заведующий ФАПом в деревне Сунгурово Любовь Хорзова.

Напомним, что в 2020 году в рамках региональной программы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории муниципальных районов закуплены 12 современных ФАПов на федеральные средства, а с учетом средств областного бюджета всего появилось 37 новых ФАПов.