Тюменские энергетики сообщили о повышении надежности электросетей

Фото: Россети Тюмень

Энергосистема Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, стала надежнее. Об этом рассказали энергетики региона после подведения итогов работы за 2020 год. Так, средняя длительность нарушений электроснабжения снизилась на 20%, а частота инцидентов на точку поставки сократилась на 15%.

Важную роль в повышении надежности энергетического комплекса сыграли инвестиции в распределительные сети. В прошлом году энергетики заменили 284 километра линий электропередачи 0,4 – 10 кВ, более 5 400 изоляторов, произвели ремонт 210 трансформаторных подстанций. Также были заменены 1 200 опор воздушных линий. В конечном итоге специалисты провели мероприятий больше, чем планировалось изначально.

– Наши инвестиции в состояние основных производственных фондов направлены на повышение качества электроснабжения потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Чем больше мы отремонтируем сегодня, тем надежнее будет функционировать энергосистема компании завтра. По итогам прошлого года мы снизили показатели средней частоты и длительности нарушений электроснабжения. Эти результаты говорят сами за себя, – подчеркнул первый заместитель генерального директора, главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.

Минимизация рисков нарушения электроснабжения – приоритетная задача производственного блока компании. Каждый год на поддержание энергообъектов выделяется более 4 миллиардов рублей.

Для повышения эффективности производственных процессов, включая устойчивость энергообъектов к воздействиям внешних факторов, в компании активно внедряются различные цифровые решения. Вместе с оптимизацией алгоритмов оперативного реагирования это повышает надежность электроснабжения потребителей северо-восточной части УрФО.