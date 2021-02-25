В Тюменской области в 2020 году впервые вырастили радужную форель и гибрид белуги и стерляди Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

В Тюменской области в 2020 году вырастили почти 3,5 тысячи тонн рыбы, что на 91 тонну больше, чем в 2019 году. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, в их числе 866 тонн сиговых рыб, в том числе 762 тонны пеляди, 812 тонн карпа и 435 тонн щуки.

Помимо всего прочего, почти 1,4 тысячи тонн – это рыба, выращенная в Тюменской области впервые. Это бестер (гибрид белуги и стерляди) и радужная форель. Рынок нашего региона пополнился этими ценными видами рыб благодаря развивающемуся индустриальному рыбоводству.

В 1,5 раза с 2016 года увеличился объем зарыбления рыбоводных участков. В 2020 году он составил 161 млн штук личинок и молоди сиговых, карповых и других видов рыб. Увеличению объемов зарыбления способствует и поддержка правительства области: власти предоставили субсидии на покупку рыбопосадочного материала.

В рыбохозяйственном обороте в 2020 году участвовал 171 рыбоводный участок общей площадью 55,7 тысячи гектаров. Ещё 42 участка сформированы для проведения торгов. Товарное рыбоводство в Тюменской области осуществляют 74 рыбоводных хозяйства (это 44 юрлица и 30 ИП). Основной объем выращивания рыбы приходится на Сладковский и Казанский районы.