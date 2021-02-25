В Центре здорового отдыха Ярковского района обустроят ферму для фазанов Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Центр здорового отдыха работает в Ярковском районе с октября 2020 года. Новую базу отдыха открыл ИП Юрий Щербина, у которого в собственности был участок земли в живописной местности. Для обустройства территории и создания комфортных условий для отдыхающих Юрий обратился в фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, инвестпроект включал в себя реконструкцию имеющегося здания и строительство новых домов, беседок, очистку пруда и обустройство пляжа с причалом. Также требовалась газификация, подключение к электросетям, монтаж инженерных коммуникаций, покупка оборудования для лечебных водных процедур, работы по оборудованию источников питьевой воды очистными сооружениями и многое другое.

По словам Юрия, в Инвестиционном агентстве Тюменской области одобрили государственный кредит, одобрив проект базы отдыха.

– Мы построили на участке жилые домики, кафе, хорошую сауну с бассейном, баню, здравницу с массажными и жемчужными ваннами, фитобочкой. Уже на новогодние праздники был первый заезд — все номера гостиницы были заняты. Гостей мы принимали со всеми мерами безопасности, – рассказал он.

Сейчас реализуется вторая очередь инвестпроекта. Предприниматель отмечает, что к базе планируют сделать нормальный въезд, стоянку, большую пешеходную дорогу вокруг пруда. Появятся и две фермы – для фазанов и оленей. Птицу для отдыхающих будет готовить шеф-повар.

Как отметил заместитель генерального директора, начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александр Бобров, с 2020 года такой бизнес востребован.

- При этом, безусловно, нужно подстраиваться под рынок, быть конкурентоспособным и предоставлять качественные услуги. Инвестиционное агентство, в свою очередь, оказывает поддержку бизнесу. У нас есть соответствующие программы и успешно реализованные проекты, – подчеркнул он.