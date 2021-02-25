Тюменские аграрии ремонтируют технику, чтобы к началу посевной быть во всеоружии Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Тюменским сельхозпроизводителям до 1 апреля 2021 года, то есть до начала посевной, предстоит осмотреть и отремонтировать почти 8 тысяч единиц техники. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, для этого есть все условия. В регионе сформированы 260 мастерских по ремонту техники, сформированы 292 звена, в которых работает 1062 человека. Профессионалам предстоит поработать над четырьмя тысячами тракторов, тремя тысячами сеялок и более одной тысячи культиваторов. Все работы идут по графику.

Напомним, что в 2020 году аграрии обновили парк спецтехники. В конце 2019 года правительство Тюменской области увеличило меры господдержки на модернизацию и техническое перевооружение в растениеводстве. Это позволило товаропроизводителям закупить 472 единицы сельзозтехники с учетом государственной поддержки. В том числе 174 трактора, 78 зерноуборочных комбайнов, 11 кормоуборочных, 61 посевной комплекс и 12 зерносушилок.

На всё про всё ушло почти 3,1 миллиарда рублей. Сумма субсидий составила почти 750 млн рублей, что в 1,68 раза больше, чем в 2019 году и в 2,6 раза больше, чем в 2018 году. Больше всех техники закупили Заводоуковский городской округ (71), Исетский район (64) и Упоровский район (50).

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени в субботу, 27 февраля, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие для горожан, которые смогут приобрести свежую натуральную продукцию, состоится с 8 утра до четырех часов дня.