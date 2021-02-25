В Уватском районе, благодаря господдержке, появился новый автокомплекс Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Новый автокомплекс появился в поселке Туртас Уватского района при организационной поддержке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и финансовой поддержке регионального Фонда микрофинансирования. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, инициатором проекта выступил руководитель ООО «Уват авто» Александр Торгашов.

Предприниматель получил государственный заём на строительство нового здания площадью более 200 кв. м. В конце осени 2020 года разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено. Сейчас автокомплекс работает как автосервис самообслуживания для грузового и коммерческого транспорта. На станции обслуживают автомобили, которые доставляют крупнотоннажные грузы и оборудование по зимникам на месторождения Уватского района.

В здании есть автомагазин, где продаются востребованные детали и расходники для популярных моделей автомобилей, технические жидкости и сопутствующие товары. На кузовные запчасти, автошины и диски, запчасти для легковушек и мототехники работает стол заказов. Теперь хозяин автокомплекса планирует привлечь к сотрудничеству местных предпринимателей, федеральные СТО и автомойки для дальнейшего развития бизнеса.

Напомним, о строительстве автокомплекса в Уватском районе «Комсомолка» писала ещё в 2017 году. Главы поселений Уватского района нацелены информировать потенциальных предпринимателей об инвестиционных возможностях и оказывать всю необходимую помощь.