В Тюменской области в 2021 году отремонтируют почти 150 километров дорог Фото: Татьяна Коркина

Дороги в Тюмени, Тюменском районе и на территории некоторых муниципальных районов отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства, список автомагистралей для ремонта уже определен.

Самый масштабный ремонт пройдет в Тюменском районе. Когда наступит сезон, дорожная техника приедет в более чем 40 населенных пунктов. Дорожники отремонтируют 100 улиц в деревнях, поселках и селах общей протяженностью более 54 километров.

В Тюмени дороги по нацпроекту отремонтируют на улицах Щербакова, Николая Чаплина, Амурской, Республики, подъезде к СТ «Яровское», на Московском, Тобольском и Старом Тобольском трактах. Продолжится ремонт на региональных дорогах Тюмень – Криводанова, Богандинский – Червишево – Чаплык, подъезде к с. Муллаши и обходе города Тюмени.

Всего же в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области отремонтируют 123 дороги общей протяженностью 149,14 км.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2020 году Тюмень стала лидером опроса жителей городов России с населением более 500 тыс., данные которого опубликовал портал Superjob. Более трети респондентов оценили качество дорог как отличное, еще 54% – как хорошее, 14% – как удовлетворительное. Никто из респондентов не дал низкую оценку.