В Тюменском районе для детей-сирот и семей-льготников купили 241 квартиру Фото: Татьяна Коркина

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда», а также региональных жилищных программ продолжается в Тюменской области. По данным Главного управления строительства региона, в 2021 – 2023 годах в рамках нацпроекта планируется расселить около 15 тысяч квадратов аварийного жилья – это 34 дома, или 387 жилых помещений, где живут 926 человек.

Например, в поселке Винзили Тюменского района за счет областного бюджета у застройщика куплена 241 квартира в двух многоквартирных домах на ул. Гагарина и ул. Зеленой, которые ввели в эксплуатацию в ноябре 2020 года. В новые квартиры с чистовой отделкой заселят 48 детей-сирот и 18 семей-льготников и семей, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам соцнайма. Остальные квартиры предназначены для переселения людей из аварийного жилья.

В 2021 году из 18 аварийных домов поселка Винзили переселят 175 семей, в том числе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» – 164 семьи, в рамках областной программы по переселению граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки – 11 семей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2020 году в рамках нацпроекта расселено 15,82 тыс. кв. м аварийного фонда (49 домов, 379 жилых помещений, 1 054 человека), всего с начала реализации проекта – 47,78 тыс. кв. м (102 дома, 1 083 жилых помещения, 2 870 человек). До конца 2020 года планируется расселить еще 5,2 тыс. кв. м (400 граждан).