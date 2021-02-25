В Тюмени стартовала бесплатная «Школа фермера». Фото - Иван Горбунов.

Лекции, конспекты, зачеты и горящие глаза новоиспеченных студентов – так начинается бесплатное обучение в «Школе фермера» в Тюмени. Новая программа Россельхозбанка отобрала 25 слушателей. Цель курса – помочь тюменцам в создании рентабельного фермерского бизнеса, а также повысить квалификацию уже начавших свое дело предпринимателей. Онлайн-обучение первой группы уже началось.

На официальном открытии 24 февраля в Государственном аграрном университете Северного Зауралья рассказали, что проект «Школа фермера» стартовал летом 2020 года в пилотных регионах – в Республике Башкортостан, Ставропольском крае, Московской и Новосибирской областях. Выпускники получили документы государственного образца по направлению сельского хозяйства и претендовали на грантовую поддержку. Организаторы решили расширять географию проекта.

В июле 2020 года во время делового визита в Тюмень председатель правления банка Борис Листов предложил губернатору запустить проект. Так в числе 15 топовых сельскохозяйственных регионов России в 2021 году «Школа фермера» открылась в Тюменской области. По всей стране отбор прошли около 300 человек.

Фото - Иван Горбунов.

В нашем регионе на обучение претендовали 42 человека, столько заявок пришло на конкурсный отбор. Сам конкурс проводился 4 февраля в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Директор тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Михаил Стебихов пояснил, что будущие аграрии будут получать знания под началом профильного вуза, при поддержке банка и Министерства сельского хозяйства РФ.

– Фермерство для многих людей – это жизнь. Поэтому мы постарались отбирать людей, которые реально хотят этим заниматься; может, у них нет образования, но у них есть желание! – говорит Стебихов.

57-летний студент Сергей Кулезнёв горит идеей создать в Перевалово свое подворье, многое держит в секрете, чтоб не спугнуть мечту, но говорит, что даже если двоих сельчан сделает крестьянами – это уже успех.

– Я всю жизнь проработал в другой специальности в Заполярье, занимался ремонтом, обслуживанием и стройкой. Но всегда тяготел к хозяйству, душа лежит к земле, всю жизнь было подворье, – говорит тюменец. – Мне бы хотелось поднять престиж сельского хозяйства, внести в него современные технологии.

Фото - Иван Горбунов.

Грезит мечтой о династии фермеров Елена Костина. Сама она родилась и живет в деревне Никулино Сладковского района, после окончания института ей пришлось вернуться к родителям и помогать по хозяйству. Вспоминает, как подворье кормило в самые тяжелые времена молоком, сметаной, творогом. Сегодня женщина видит перспективы для семьи именно в развитии сельского хозяйства.

– По прогнозам, в 2030 – 2040 годы будут востребованы такие профессии, как зооинженеры, агрономы, ветеринары, зоотехники и фермеры. Окончив «Школу фермера», я получу новые, обширные знания, которые в дальнейшем применю на практике при создании и развитии моего крестьянско-фермерского хозяйства. Очень рада, что открываются такие перспективы, чтобы осуществить цели, задачи, мою мечту. Мечтаю, чтобы мои знания перешли к моим детям. Средняя дочь уже хочет пойти в ветеринарию, будет династия.

Мечтая о великом, будущая бизнесвумен открывает блокнот для конспекта. Обучение будет проходить на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Фото - Иван Горбунов.

– Основными спикерами будут ведущие ученые, преподаватели Аграрного университета, также специалисты Россельхозбанка, лидеры агробизнеса. Мы сформировали учебно-методический план, подобрали четыре высокотехнологичных предприятия юга Тюменской области, на базе которых будут проходить практические занятия. Продолжительность обучения – 252 часа, – отметила ректор вуза Елена Бойко.

Одним из предприятий стал племзавод «Сибирь», там будут проходить практические занятия студентов. Его директор Кирилл Путятин считает, что «Школа фермера» создаст фундамент сельскому хозяйству, подготовит квалифицированные кадры для аграрного сектора Тюменской области.