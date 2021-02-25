В Тюмени состоится День мужского урологического здоровья. Фото: c cайта 2ГИС

В тюменском «Медицинском городе» состоится «День мужского урологического здоровья». Мероприятие пройдет в субботу, 27 февраля, с 9.00 до 14.00. Нужно будет предварительно записаться на консультацию к врачам урологам-онкологам.

– Заболеваемость злокачественными новообразованиями из года в год растет. Онкологические заболевания длительное время протекают бессимптомно. Это и является причиной позднего обнаружения болезни. Каждый пятый пациент обращается за помощью в запущенной стадии. Мужчины неохотно проходят профилактические осмотры и часто не обращаются к врачу, – рассказали в медучреждении.

Исходя из того, что около 40% больных – представители трудоспособного возраста, продолжая традиции прошлых лет, специалисты «Медицинского города» 27 февраля 2021 года проводят (в выходной день, субботу) «День мужского здоровья», в рамках которого будет организован прием мужского населения врачами-онкологами-урологами.

Консультации проводятся бесплатно, по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Телефон для записи 52-03-03.