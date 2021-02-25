Автоинспекторы помогли «газелисту», везшему хлеб, на тюменской трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы помогают водителям, которые оказались в трудной ситуации на трассах. Причиной ЧП является непогода, которая бушевала в регионе эти дни.

Так, двое молодых жителей Новосибирска потеряли дорогу из-за снежного перемете на одном из участков автодороги Абатское-Чеснокова. 19-летний парень с женой ехал на «Мазде» из Сургута в Новосибирск. Под утро иномарка попала в снежный перемет, выбраться из которого начинающий водитель не смог. Сотрудники ГИБДД разыскали семью и сопроводили до ближайшей гостиницы.

– На 58-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск помогли водителю «Газели», перевозившему хлеб и остановившемуся на трассе из-за поломки двигателя. Полицейские остановили попутный грузовик и отбуксировали с его помощью «Газель» на станцию технического обслуживания, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Автоинспекторы по СИ-БИ радиостанциям гражданского диапазона сообщают автомобилистам об опасных участках на дорогах, призывая их отложить дальние поездки до окончания непогоды.