В Тюмени кондуктор получил 70 тысяч рублей от перевозчика за сломанное колено. Фото: Вадим Бегун

Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 выплатило кондуктору 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Женщина, работавшая на маршруте № 11, 17 августа упала в результате резкого торможения и получила закрытый перелом правого коленного сустава.

– В октябре 2020 года работница ПАТП написала заявление в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. В Калининский районный суд был направлен соответствующий иск, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что представитель компании в суде предложил заключить мировое соглашение. Стороны сошлись на сумме в 70 тысяч рублей. В итоге суд по делу утвердил мировое соглашение. На днях организация выплатила женщине указанную сумму.