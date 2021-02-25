В Тюменской области умерли двое мужчин 47 и 49 лет с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Им было от 47 до 73 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались мужчина, 47 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 73 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 49 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 282 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 83 случая заболевания (всего с начала пандемии – 31052), 85 человек выздоровели (за весь период – 29192), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 14 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 371 человек остается под медицинским наблюдением, 718 человек находятся на перевахтовке.