Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 февраля 2021 года увеличилось на 83 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 83 и составило 31 052 человека.

За последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 212 100 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 876 летальных исходов, выздоровели 3 767 664 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ишиме решили закрыть один из корпусов моноинфекционного госпиталя в детском отделении местной больницы. Пациентов, больных коронавирусом, стало меньше. На прошлой неделе в здании провели специализированную санитарную обработку. Специалисты взяли смывы, получен отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию. Первыми в свои отделения вернутся сотрудники гинекологического и урологического профиля, позже переедет детское соматическое отделение.