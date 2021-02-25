В Ялуторовске гость при детях замахнулся ножом на возлюбленную друга. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ялуторовской полиции поступило сообщение об угрозе убийством от местной жительницы. Участковый выяснил, что угрожал приятель ее сожителя.

Ранее судимый житель Ялуторовского района днем приехал в гости к знакомому, проживающему в городе. В момент его приезда хозяин квартиры отсутствовал, дома находилась сожительница с детьми. Женщина попросила нетрезвого гостя удалиться до возвращения главы семейства. Между ними возникла ссора.

– Мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать ей расправой. Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие по указанному адресу, задержали подозреваемого и доставили в отдел внутренних дел, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении 25-летнего безработного мужчины отделением дознания возбуждено уголовное дело «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Согласно данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.