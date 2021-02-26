В Ярково братья украли из чужой квартиры батарею. Фото: Ирина Ромашкина

В дежурную часть отдела полиции № 2 села Ярково поступило сообщение о краже имущества из квартиры. Жилище принадлежит одной из организаций, на момент совершения кражи в квартире никто не проживал. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Оказалось, что на преступление пошли два брата. 31-летний подозреваемый проживает в соседней квартире, к нему пришел родной брат, вместе они распивали алкоголь. В ходе застолья гость припомнил своему родственнику, что тот разбил ему окно и попросил его заменить.

– Злоумышленник решил воспользоваться моментом и похитить стекло из соседней квартиры. Взяв монтировку, братья открыли пластиковое окно и проникли внутрь, после чего у них возник умысел похитить еще батарею отопления и запчасти для котла, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанные свою вину признали, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и будет возвращено законному владельцу.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.