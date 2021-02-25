Врачи спасли тюменца с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени экстренно прооперировали 68-летнего мужчину, который поступил в ОКБ № 2 с резкими болями в животе и пояснице. Врачи диагностировали разрыв аневризмы брюшного отдела аорты, летальность таких случаев составляет более 70%.

Мужчине требовалась срочная операция. После необходимых обследований врачи ОКБ № 2 совместно с сосудистым хирургом Азатом Расимовичем Ахметовым из Центра медицины катастроф приступили к операции.

– Специалисты незамедлительно провели резекцию аневризмы брюшной аорты и аорто-бифеморальное протезирование. Оперативные вмешательства длились на протяжении шести часов, кровопотеря составила четыре литра. Операция завершилась успешно благодаря профессионализму хирургов, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Ющенко.

Не прошло и недели, как больного перевели из отделения реанимации в общую палату. Пациент был в тяжелом моральном состоянии, однако на сегодняшний день он полностью восстановился и при выписке из больницы был переполнен положительными эмоциями.