Пьяная тюменка возила шестерых детей в кинотеатр. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 40-м километре автодороги Тюмень – Омск автоинспекторы остановили «Опель», в котором ехали шестеро детей. Везла их 42-летняя жительница Тюменского района, которая, как оказалось, была пьяна.

Алкотестер выявил 1,01 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха. Иномарку отправили на штрафстоянку, юных пассажиров забрали приехавшие на пост родители и родственники.

– Женщина пояснила, что возила детей в кинотеатр, расположенный в одном из торговых центров Тюмени. Пока дети смотрели кино, она выпила алкоголь. Ранее ее лишили прав управления транспортным средством за нетрезвую езду, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.