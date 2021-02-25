В Ишиме закрыли корпус моноинфекционного госпиталя. Фото - "ОБ №4 г. Ишим".

В Ишиме решили закрыть один из корпусов моноинфекционного госпиталя в детском отделении местной больницы. Пациентов, больных коронавирусом, стало меньше.

– На прошлой неделе в здании провели специализированную санитарную обработку. Специалисты взяли смывы, получен отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию. Первыми в свои отделения вернутся сотрудники гинекологического и урологического профиля, позже переедет детское соматическое отделение, – сообщили в пресс-службе областной больницы № 4.

В медицинском учреждении отметили, что прием пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 продолжится в инфекционном отделении облбольницы. Здесь для госпитализации и лечения остается порядка ста коек.

Отметим, что моногоспиталь в детском отделении больницы был открыт в октябре прошлого года. В это время был зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. За это время там прошли лечение 1 350 человек с различной степенью тяжести заболевания.