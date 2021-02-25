В Тюмени падение кранов от ветра признали несчастным случаем. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени 2 сентября 2020 года сильный ветер свалил башенные краны на одной из строек города. Трудовая инспекция подвела итоги проверки: инцидент назвали несчастным случаем на производстве.

Как рассказали в ведомстве, в этот день машинисты кранов осмотрели подъемные сооружения перед началом рабочей смены. Об исправности кранов сделаны записи в вахтенные журналы. После обеда в момент разгрузки автомобиля с кирпичом прекратилось электроснабжение и стройплощадка оказалась обесточенной.

– Внезапно началось шквалистое усиление ветра с максимальной скоростью 21 – 24 метра в секунду, ливневый дождь и гроза. Один из башенных кранов потерял устойчивость и упал, задев стрелой рядом установленный кран. В результате силового воздействия второй кран потерял опору и упал, – прокомментировали события того дня в Трудовой инспекции Тюменской области.

Очевидцы помогли машинистам башенных кранов выбраться из кабин и вызвали скорую помощь. Оба работника получили тяжелые травмы, их госпитализировали в ОКБ № 2.

Причиной несчастного случая, который связали с производством, назвали неудовлетворительную организацию производства работ, несоблюдение нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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