Погода на 26 февраля в Тюмени: крепкий мороз

В Тюмени крепкий мороз. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 февраля, утром в Тюмени облаков не будет – они появятся во второй половине дня, но к вечеру погода снова станет ясной. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 28 – 30 градусов, днем – минус 19 – 20. Вечером столбики термометров покажут 23 – 24 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий южный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, «укротителя страстей». Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.