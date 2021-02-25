В Тюмени сотрудник научного центра воровал горючие материалы. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени 37-летний мужчина задолжал по исполнительному производству порядка 200 тысяч рублей. Эти деньги он должен был выплатить в счет возмещения материального ущерба за уголовное преступление.

Гражданин, работая в научном центре, регулярно совершал кражи горючих материалов, нанеся своими действиями материальный ущерб организации.

– С исполнением решения суда мужчина не спешил, поэтому специалист предупредил его о том, что намерен направить постановление об обращении на взыскание с заработной платы в адрес его работодателя, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

К счастью, эта мера оказалась самой эффективной в разрешении ситуации: должник в этот же день предъявил сотруднику службы квитанцию об уплате оставшейся суммы долга в размере 110 тысяч рублей. Свой поступок он аргументировал тем, что не хотел бы, чтобы на новой работе сотрудники узнали об его уголовном прошлом.