Тюменец украл у соседки кроликов и угостил друзей шашлыком. Фото: Ольга Крыльцова

К участковому уполномоченному отдела полиции № 1 села Вагай обратилась жительница села Шестовое с сообщением, что у неё из клетки, расположенной в хозяйственной постройке, пропали три полуторамесячных кролика. Ущерб собственницы составил около двух тысяч рублей.

Полицейские задержали 21-летнего соседа потерпевшей. Свою вину он признал и пояснил, что в день совершения кражи отдыхал с компанией друзей.

– Чтобы угостить своих приятелей, селянин решился на хищение кроликов, из мяса которых они потом приготовили шашлык, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.