В Тюмени младшеклассникам второй смены отменили занятия в школе из-за мороза

Тюменским младшеклассникам отменили занятия в школе из-за мороза. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сегодня, 25 февраля, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 25 градусов со знаком минус. На завтра синоптики передают 19 градусов ниже нуля.

Напомним, ранее занятия отменили и для учащихся первой смены школ города Тюмени. За парты не пришлось садиться ученикам с 1 по 9 классы.