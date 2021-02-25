Ишимские врачи экстренно удалили камни пациентам с желтухой. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ишимские врачи экстренно удалили камни из общего желчевыводящего протока пациентам 43 и 65 лет. Мужчины поступили с желтухой в эндоскопическое отделение Областной больницы №4. Обоих беспокоила температура и сильные боли.

– Они нуждались в экстренной медицинской помощи, потому как был прекращен отток желчи, а это угрожающее для жизни пациента состояние. Чаще всего механическая желтуха развивается как осложнение желчнокаменной болезни, но может быть обусловлена и другими патологиями органов пищеварительного тракта. Такое состояние может спровоцировать развитие печеночной недостаточности и закончиться летальным исходом, – отметил заведующий отделением Бахтиёржон Юлдашев.

Врачи провели больным диагностическую процедуру, во время которой в организм человека вводят контрастное вещество, которое на рентгене показывает, что является причиной желтухи. В обоих случаях специалистам удалось рассечь проток и освободить его от камней диаметром шесть миллиметров.

Сейчас оба больных идут на поправку. Они продолжают получать медикаментозную терапию в хирургическом отделении.