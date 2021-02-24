В Тюменской области стартовал отраслевой проект ФНС России «Общественное питание»

В настоящее время Федеральная налоговая служба реализует отраслевой проект в сфере общественного питания. Он проводится на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Тюменской области.

Цель проекта «Общественное питание» – обеление сферы общественного питания, вывод предприятий из теневого сектора посредством комплекса мероприятий, направленных на побуждение участников рынка к повсеместному применению контрольно-кассовой техники (ККТ) в установленных законом случаях.

В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр ККТ, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим федеральным законом

При расчете с покупателем пользователь ККТ обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге. Если до момента расчета покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.

На официальном сайте ФНС России на промостранице «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» доступно для скачивания мобильное приложение «Проверка кассового чека», которое позволяет получать и хранить чеки в электронном виде, проверять их легальность, добросовестность продавца или сообщить о нарушении в ФНС России.

Налоговые органы Тюменской области обращают внимание, что за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение законодательства при осуществлении расчетов без применения ККТ на сумму 1 млн рублей и более в отношении должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до двух лет, в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По результатам мониторинга и мероприятий по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, проводимых налоговыми органами Тюменской области, налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере общепита, не применяющие контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксирующие через ККТ выручку в полном объеме, будут включены в план проверок.