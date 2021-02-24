В Тюмени могут расторгнуть договор с УК после внеплановой проверки. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени после внеплановой проверки ООО «УК «Авангард» может лишиться права на обслуживание дома № 7 в Солнечном проезде. Специалисты соответствующего органа выявили нарушения в работе управляющей компании.

– На территории подземного паркинга многоквартирного дома присутствуют следы протечек кровли, протечек на инженерных сетях, нарушение штукатурного слоя стен и колонн, присутствует строительный мусор. В местах общего пользования выявлены локальные участки отслоения штукатурного слоя стен, – сообщили в департаменте городского хозяйства.

Ведомство инициирует и проведет общее собрание собственников помещений в МКД, чтобы решить вопросы о расторжении договора управления c УК «Авангард», о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления домом.