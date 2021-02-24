Тюменский вуз вернется к очным занятиям 1 марта. Фото - tyuiu.ru.

Тюменский индустриальный университет возобновит реализацию образовательных программ в очном формате 1 марта. Официальное заявление сделала пресс-служба вуза.

По информации вуза, в аудитории вернутся студенты очной и очно-заочной форм обучения СПО, ВО и обучающиеся по дополнительным профессиональным программам. Академические лекционные занятия, на которых присутствуют более 60 человек, по-прежнему будут проходить в онлайн-формате в соответствии с расписанием.

Также стало известно, что зачётно-экзаменационная сессия для заочников с 1 марта и до особого распоряжения будет организована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

– На дистанционном обучении до особого распоряжения остаются и иностранные обучающиеся, находящиеся за пределами России. Иностранные студенты, прибывшие на территорию РФ, будут допущены к очному обучению после предоставления отрицательных результатов анализов на COVID-19 методом ПЦР, отобранных за три календарных дня до приезда и в течение трех дней с момента прибытия в страну, – отметили в вузе.