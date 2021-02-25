В Тюмени обсуждают безопасность активного отдыха.
Фото: Вадим Бегун
В Тюмени редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» проводят совместный круглый стол на тему «Безопасность активного отдыха: что нужно знать, отправляясь в походы с туристическими группами». Экспертная встреча проходит в рамках проекта «Говорим о важном».
В дискуссии принимают участие:
Александр Юрьевич Черепанов, председатель областной общественной организации «Федерация спортивного туризма Тюменской области;
Иван Николаевич Барышников, врач, судебно-медицинский эксперт областного бюро судебно-медицинской экспертизы, путешественник, представитель Тюменского клуба туристов;
Андрей Федорович Селиванов, альпинист, врач анестезиолог-реаниматолог Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России;
Юлия Владимировна Алчеева, член рабочей группы по страхованию выезжающих за рубеж Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков;
Александр Николаевич Волокитин, заместитель начальника отдела организации оперативной службы, подполковник внутренней службы Главного управления МЧС по Тюменской области.
Участники обсуждают, как сегодня в регионе предоставляют услуги в сфере активного отдыха и чем опасно пребывание в незарегистрированных туристических группах. Особое внимание уделяется вопросам безопасности на маршрутах.