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«Ветер стих»: участок тюменской трассы снова открыли для движения

На обочинах скопилось множество автомобилей
Сергей Швецов
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Участок тюменской трассы снова открыли для движения.

Участок тюменской трассы снова открыли для движения.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы сняли ограничения по движению на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском и Абатском районах Тюменской области. Скорость ветра, который бушевал на территории региона, уменьшилась, погодные условия улучшились.

– Сейчас парковки на трассе заполнены большегрузным транспортом. Кроме того, большегрузы припаркованы на обочинах автомагистрали. Для упорядочения движения, исключения заторовых и аварийных ситуаций, грузовой автотранспорт будет выезжать на федеральную автодорогу колонами по 10 автомобилей, с интервалом в 1-2 минуты. Далее движение будет осуществляться в штатном режиме, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует начинающим водителям, водителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям отложить дальние поездки.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области