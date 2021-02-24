«Ветер стих»: участок тюменской трассы снова открыли для движения

Участок тюменской трассы снова открыли для движения. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы сняли ограничения по движению на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском и Абатском районах Тюменской области. Скорость ветра, который бушевал на территории региона, уменьшилась, погодные условия улучшились.

– Сейчас парковки на трассе заполнены большегрузным транспортом. Кроме того, большегрузы припаркованы на обочинах автомагистрали. Для упорядочения движения, исключения заторовых и аварийных ситуаций, грузовой автотранспорт будет выезжать на федеральную автодорогу колонами по 10 автомобилей, с интервалом в 1-2 минуты. Далее движение будет осуществляться в штатном режиме, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует начинающим водителям, водителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям отложить дальние поездки.