Средний возраст тюменских автобусов составляет 4,5 года

Средний возраст тюменских автобус составляет 4,5 года. Фото: Вадим Бегун

Средний возраст тюменских автобус составляет 4,5 года. К тому же, все они оснащены автоматическими информаторами объявления наименований остановок.

– В период холодов срывов рейсов не было, руководители автотранспортных предприятий своевременно принимали меры, чтобы автобусы выходили на линии по графику. Все факты о недостатках в работе экипажей автобусов берутся на контроль руководителями предприятий. На совещании проанализировали работу новых маршрутов, которые действуют в Тюмени с января 2021 года, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Сообщения жителей отрабатывались специалистами и службой сопровождения регулярных перевозок МКУ «Тюменьгортранс», весь январь проводился мониторинг пассажиропотоков по маршрутам №№ 2, 18, 29, 37, 42, 70. В результате было откорректировано 814 графиков движения автобусов.

Глава города Руслан Кухарук поручил специалистам транспортной отрасли тщательно анализировать ситуацию по наполняемости автобусов и при необходимости принимать корректировочные меры.