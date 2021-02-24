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Пенсионерка из Тобольска ударила ножом сожителя, который ухаживал за другой женщиной

Пожилой горожанке грозит до десяти лет тюрьмы
Сергей Швецов
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Пенсионерка из Тобольска ударила ножом сожителя, который ухаживал за другой женщиной.

Пенсионерка из Тобольска ударила ножом сожителя, который ухаживал за другой женщиной.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции из областной больницы поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 54-летний мужчина с ножевым ранением. Травму пострадавшему нанесла его сожительница. Оперативники задержали 60-летнюю подозреваемую и доставили ее в отдел полиции.

Установлено, что к женщине и её сожителю пришла знакомая, втроем они распивали алкоголь. Когда задержанная вышла на пару минут и вернулась обратно, то увидела, что подруга оказывает знаки внимания её мужчине.

– Приревновав и затаив злобу, тоболячка взяла с кухонного стола нож и ударила им сожителя в грудь. После инцидента она вызвала скорую помощь, а гостья покинула квартиру, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемая свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские на месте происшествия изъяли нож. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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