Сбер запустил страхование по подписке. Фото предоставлено "КП".

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился первый страховой продукт Сбера по подписке – программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Минимальный срок страховки – один месяц.

Подписная модель – это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании возможно отказаться от страховки – достаточно просто не вносить очередной платеж.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

– Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем. Всё более важным критерием выбора становится возможность платить именно за тот объём сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка – логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведём на эту модель все наши страховые продукты для физлиц.

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Страховая защита на месяц обойдется в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.

Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

– В 2020 году жители Урала оформили в Сбере более 51 тысяч договоров страхования по программе «Защита от травм». Популярность этого продукта постоянно растет. Теперь у наших клиентов появилась отличная возможность оформить страховую защиту по удобной и экономичной модели подписки. Периодичность оплаты на нужный срок – ежемесячно или ежеквартально – позволяет без переплаты защитить себя и своих близких от непредвиденных ситуаций. Это так же просто, как оплата мобильной связи или коммунальных услуг.