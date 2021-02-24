Зять с тестем, девушки-подруги: в Тюмени большие сроки получили члены наркобанды

В Тюмени большие сроки получили члены наркобанды. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении семи человек, среди которых житель Екатеринбурга и шесть тюменцев. Злоумышленников осудили за покушение на незаконный сбыт более четырех килограммов наркотиков.

– Екатеринбуржец и двое тюменцев (зять с тестем) вошли в состав организованной преступной группы для сбыта наркотических средств через тайники в областной столице. Еще четверо местных жителей, среди них две девушки-подруги, в состав группы не входили, но участвовали в ряде ее преступлений, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наркодельцов задержали в октябре 2019 года. В ходе проведенных обысков, досмотров, а также из тайников было изъято более четырех килограммов различных наркотических средств – мефедрона, N-метилэфедрона, гашиша, марихуаны, метамфетамина, МДМА и пр.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу. Суд назначил екатеринбуржцу 13 лет, родственникам – каждому по 12 лет, двум мужчинам, не входившим в состав ОПГ, – 8 лет и 5 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, девушкам – по 6 лет 6 месяцев лишения свободы каждой.