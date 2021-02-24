Тюменцам дали советы по безопасной езде на тюбинге. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам дали советы по безопасной езде на тюбинге. Это зимнее развлечение становится с каждым годом все популярнее, однако катание может стать причиной серьёзных травм.

– Кататься на тюбинге можно только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью, склон должен иметь уклон не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Строго соблюдайте дистанцию между спусками по склону. Начинать движение на тюбинге сверху разрешается только тогда, когда предыдущий участник катаний закончил спуск. Кататься на ватрушках следует сидя, – рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности.

В ведомстве также отметили, что не нужно пытаться кататься на тюбинге стоя или прыгая, как на батуте. Нельзя кататься по склонам, поросшим деревьями, а также с горок с трамплинами. Кроме того, не следует кататься на тюбинге вдвоем с ребенком. Никогда не привязывайте надувные санки к автомобилям.