Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 февраля 2021 года увеличилось на 89 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 89 и составило 30 969 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 80 человек выздоровели (за весь период – 29 107), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 475 человек остаются под медицинским наблюдением, 718 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 277 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 218 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 200 902 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.