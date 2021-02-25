Пенсионер из Винзилей перевел 61 тысячу рублей на «безопасный» счет мошенников. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть межмуниципального отдела тюменской полиции поступило заявление о мошенничестве от 71-летнего жителя посёлка Винзили. Пенсионер пояснил, что попался на уловки мошенников и перевел злоумышленникам 61 тысячу рублей.

Ему с неизвестного номера в дневное время поступил звонок от якобы сотрудника банка. Неизвестный сообщил, что на паспортные данные пенсионера оформлен несанкционированный кредит. Чтобы сохранить деньги, нужно назвать данные карты, снять наличность со своей карты и перевести на «безопасный» счет.

– Доверившись злоумышленникам, потерпевший через банкомат снял деньги и перевел их. После того как связь прервалась, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и незамедлительно обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество». В настоящее время полицейские устанавливают причастных к совершению данного преступления.