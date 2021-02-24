В Тюменскую область поступило еще 6200 доз вакцины. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменскую область поступило еще 6 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодняшний день, 24 февраля, общее число поступившей в регион вакцины – 50 442 дозы.

– Вакцинировано «Спутником V» 38 139 человек, прошли полный курс вакцинации в два этапа 12 245 жителей области. В листе ожидания находятся 15 780, записаны на вакцинацию 4 345 человек, – сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, где сделать прививку от коронавируса в Тюмени. В любой городской поликлинике нужно записаться заранее. Об этом сообщили на горячей линии по вопросам, связанным с распространением коронавируса.

Время и дату приема можно выбрать удобным для себя образом: по телефону 122, через единый портал госуслуг, через номер регистратуры в выбранной вами поликлинике или при личном обращении в регистратуру или к администратору, и вам подскажут последующие действия.

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