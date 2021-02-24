Тюменка в День защитника Отечества спасла замерзавшего мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Тюмени накануне, 23 февраля, спасла замерзающего мужчину, который около часа пролежал на снегу.

Заметив, что у пострадавшего побелели кисти на обеих руках, женщина понесла его к себе домой. В теплом помещении она с супругом укутала мужчину одеялом и вызвала скорую помощь. Диспетчеру отважная горожанка сообщила, что подопечный не шевелится и на слова почти не реагирует.

Прибывшие медики диагностировали у пациента обморожение кистей и стоп. После оказанной помощи его доставили в Областную клиническую больницу № 2.

– При первых признаках обморожения необходимо зайти в теплое помещение или салон автомобиля, по возможности выпить горячий чай, интенсивно растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши, – рекомендуют специалисты.

Также врачи советуют в течение нескольких минут обмотать обмороженную конечность газетой наподобие чулка или рукавицы. При этом верхний край должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 сантиметров. После этого следует зафиксировать бинтом или элементами одежды, подойдет шарф, платок, свитер или куртка.