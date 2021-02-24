В Тюменской области спасатели выручили водителей, застрявших в снегу. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области спасатели выручили водителей, застрявших в снегу. За три выходных дня сотрудники МЧС восемь раз выезжали на места ЧП.

Так, накануне, 23 февраля, в Ярковском районе пожарные обогрели в своем служебном транспорте двух человек из автобуса «Неоплан». В Уватском районе спасатели отбуксировали «Фольксваген Пассат» до ближайшей станции техобслуживания. А в шестом часу утра возле коттеджного поселка на 16-м километре Московского тракта сотрудники отдельного поста села Успенка при помощи троса отбуксировали «Рено Логан» с заснеженного участка.

– Тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить внимание на техническое состояние своего автомобиля. Уточните прогноз погоды на ближайшие сутки или двое, в зависимости от времени поездки. Перед поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом, залейте хороший антифриз, – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также порекомендовали заранее запастись и теплыми вещами. Также надо иметь в багажнике трос, лопату, другие средства, которые помогут в экстренной ситуации на дороге. Не забудьте зарядное устройство для мобильного телефона.