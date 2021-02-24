Из Тюмени в Курган и Екатеринбург отменили автобусы из-за бушующей непогоды.
Фото: Ольга Крыльцова
На тюменском автовокзале сегодня, 24 февраля, отменили несколько рейсов. Причиной этому стала бушующая в городе и на трассах непогода.
– Пассажиры не смогут выехать в село Бердюжье и в Тавду, которая находится в Свердловской области. Остальные рейсы будут следовать согласно стандартному графику, – сообщили в диспетчерской службе городского автовокзала.
В настоящее время в областной столице властвует буран, температура воздуха – минус 24 градуса ниже нуля, ветер около семи метров в секунду.