Из Тюмени в Курган и Екатеринбург отменили автобусы из-за бушующей непогоды. Фото: Ольга Крыльцова

На тюменском автовокзале сегодня, 24 февраля, отменили несколько рейсов. Причиной этому стала бушующая в городе и на трассах непогода.

– Пассажиры не смогут выехать в село Бердюжье и в Тавду, которая находится в Свердловской области. Остальные рейсы будут следовать согласно стандартному графику, – сообщили в диспетчерской службе городского автовокзала.

В настоящее время в областной столице властвует буран, температура воздуха – минус 24 градуса ниже нуля, ветер около семи метров в секунду.