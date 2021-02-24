Владимир Якушев находится в рабочей поездке в Тюменской области. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев сегодня, 24 февраля, находится в рабочей поездке в Тюменской области. Вместе с губернатором региона Александром Моором он посетит объекты в Ялуторовском и Упоровском районах, а также Голышмановском городском округе.

– Владимир Якушев познакомится с ходом реализации инвестиционных проектов, посетит объекты агропромышленного комплекса, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры региона, социальной сферы, – сообщили в Оперативном штабе области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в начале февраля Владимир Якушев уже посещал регион, где провел совещание с руководителями правоохранительных органов региона и рабочую встречу с губернатором Александром Моором. Он обсудил с ним вопросы занятости населения и ситуацию с ковид-19.

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