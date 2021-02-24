В Тюмени обсудят безопасность активного отдыха. Фото: Вадим Бегун

25 февраля редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда Тюмень» проведут совместный круглый стол на тему: «Безопасность активного отдыха: что нужно знать, отправляясь в походы с туристическими группами». Экспертная встреча пройдет в рамках проекта «Говорим о важном».

В дискуссии примут участие:

Александр Черепанов - председатель областной общественной организации «Федерация спортивного туризма Тюменской области;

Иван Барышников – врач, судебно-медицинский эксперт Областного бюро судебно-медицинской экспертизы, путешественник, представитель Тюменского клуба туристов;

Андрей Селиванов – путешественник, альпинист, сотрудник Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России;

представитель главного управления МЧС по Тюменской области;

представитель Российского Союза страховщиков.

Участники обсудят, как сегодня в регионе предоставляют услуги в сфере активного отдыха и чем опасно пребывание в незарегистрированных туристических группах. Особое внимание эксперты уделяется вопросам безопасности на маршрутах, а также затронут мировой опыт организации подобных мероприятий.

Экспертная встреча состоится 25 февраля в формате онлайн в паблике «Тюмень» и на сайтах «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень», а также в официальных сообществах изданий. Начало трансляции в 11 часов.