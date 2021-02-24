В доме №67 по улице Береговой в Тюмени нашли признаки исторического наследия. Фото: Тюмень - наш дом

В доме №67 по улице Береговой в Тюмени нашли признаки культурного исторического наследия. Вопрос о сносе строения не стоит, несмотря на то что не является памятником архитектуры.

– Этот дом является муниципальным, там выставлена охрана. Никаких работ по разбору фасада не проводится. Прежние жильцы вынесли свои вещи, а также сняли окна и двери, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В настоящее время специалисты ведомства разрабатывают нормативно-правовой акт, который упростит передачу земельных участков инвесторам и позволит найти компромисс по сохранению расселенных деревянных зданий, неразрывно связанных с историей города.

В администрации подчеркнули, что многие дома можно классифицировать как объекты, обладающие признаками выявленного культурного и исторического наследия, и передать инвесторам с условием обязательного сохранения первоначального исторического облика.